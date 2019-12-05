Зеленский требует провести массовые проверки из-за пожара в Одессе

5 декабря, 2019, 18:35

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Дал задание Кабинету министров совместно с органами местной власти в месячный срок провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей: детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, заведений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры", - написал Зеленский.

Также президент отметил, что распорядился проверить всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности, безответственности или недобросовестности при исполнении ими служебных обязанностей.

"Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших", - написал Зеленский.

Кроме того, глава государства предложил пересмотреть состояние и надлежащую обеспеченность материально-техническими и транспортными ресурсами спасательных подразделений, служб безотлагательного реагирования и медицины катастроф и предусмотреть совершенствование их технического оснащения и обновления современными средствами спасения и коммуникаций.

О проделанной работе, актуальных проблемах и предложениях президент распорядился доложить до 10 января 2020 года.