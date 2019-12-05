Топ-клубы придумали, как "даром" получить бомбардира, который превзошел Шевченко

5 декабря, 2019, 16:09

"Зальцбургу" придется отпустить одного из лучших бомбардиров Лиги чемпионов норвежца Эрлинга Холланда за 20 млн евро

Об этом сообщает Bild .

По информации источника, сумма отступных за 19-летнего форварда в действующем контракте с "Зальцбургом" составляет 20 млн евро. Поэтому, при желании Холланда, именно за такую сумму австрийцам придется его отпустить.

Норвежец осенью стал желанным игроком в Европе. На него претендуют испанский "Реал", итальянский "Ювентус" и немецкая "Бавария". Английский "Манчестер Юнайтед" также намерен приобрести игрока, однако отец Холланда считает переход в премьер-лигу преждевременным для его сына. Тем не менее, английский клуб хочет купить Холланда уже в зимнее трансферное окно и отдать его обратно в аренду в Австрию.

Эрлинг Холланд перешел в "Зальцбург" в января 2019 года из норвежского "Мольде". Сумма трансфера составила 5 млн евро. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах австрийского чемпионата, в которых стал автором 15 голов и 4 результативных передач. В Лиге чемпионов на счету Эрлинга Холланд 8 голов в 5 встречах.