Топ-клубы придумали, как "даром" получить бомбардира, который превзошел Шевченко
Об этом сообщает Bild .
По информации источника, сумма отступных за 19-летнего форварда в действующем контракте с "Зальцбургом" составляет 20 млн евро. Поэтому, при желании Холланда, именно за такую сумму австрийцам придется его отпустить.
Норвежец осенью стал желанным игроком в Европе. На него претендуют испанский "Реал", итальянский "Ювентус" и немецкая "Бавария". Английский "Манчестер Юнайтед" также намерен приобрести игрока, однако отец Холланда считает переход в премьер-лигу преждевременным для его сына. Тем не менее, английский клуб хочет купить Холланда уже в зимнее трансферное окно и отдать его обратно в аренду в Австрию.
Эрлинг Холланд перешел в "Зальцбург" в января 2019 года из норвежского "Мольде". Сумма трансфера составила 5 млн евро. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах австрийского чемпионата, в которых стал автором 15 голов и 4 результативных передач. В Лиге чемпионов на счету Эрлинга Холланд 8 голов в 5 встречах.
- Напомним, 17 сентября норвежский футболист австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд побил рекорд Андрея Шевченко, который был самым молодым автором хет-трика в 1-м тайме в Лиге чемпионов.
- 5 ноября стало известно, что австрийский футбольный клуб "Зальцбург" готов продать норвежца Эрлинга Холланд за 100 млн евро.
- 27 ноября Эрлинг Холланд забил в первых 5 матчах группового раунда Лиги чемпионов и повторил достижение украинца Сергея Реброва.
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