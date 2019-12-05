Рада поддержала законопроект об отсрочке штрафов для "евроблях"
За законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" проголосовали 311 нардепов.
Депутаты также поддержали сокращенную процедуру подготовки проекта ко второму чтению.
Документом предлагается дополнить раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса новым пунктом 95 о фактическом приостановлении действия новых санкций, предусмотренных частями четвертой-шестой статьи 470 и четвертой-шестой статьи 481 Таможенного кодекса.
"В случае принятия законопроекта к лицам, совершившим нарушение таможенных правил, предусмотренных частями четвертой-шестой статьи 470 и частями четвертой-шестой статьи 481 ТКУ, в период с 22 августа по 31 декабря 2019 г. включительно, будут применяться санкции в виде штрафа в размере 8500 грн и 17000 грн соответственно ", - говорится в решении профильного комитета.
Читайте также: Конец "евроблях": в Украине начали наказывать за нерастаможенные авто, но это может продолжаться недолго
-
Напомним, это не первая отсрочка наказания за нарушение порядка ввоза автомобилей на Еврономер.
-
Так называемые законы о "евробляхах" парламент одобрил в целом еще 8 ноября 2018 г.
-
Льготный период растаможки авто на иностранном регистрации длился в течение трех месяцев до 22 февраля 2019 года. В течение этого времени владельцы "евроблях" могли получить украинские номера, заплатив половину стандартного акцизного сбора.
-
Впрочем в конце мая Верховная Рада отсрочила введение штрафов для владельцев нерастаможенных "евроблях" на три месяца.
-
22 августа в Украине введены новые штрафные санкции за нарушение при перемещении транспортных средств таможенный режим временного ввоза и транзита.
-
12 сентября Рада поддержала законопроект об очередной отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза автомобилей на Еврономер в целом - до 22 ноября 2019 года.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-