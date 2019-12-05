Рада поддержала законопроект об отсрочке штрафов для "евроблях"

5 декабря, 2019, 14:33

Парламент принял в первом чтении законопроект об отсрочке увеличение штрафа за ввоз "евроблях"

За законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" проголосовали 311 нардепов.

Депутаты также поддержали сокращенную процедуру подготовки проекта ко второму чтению.

Документом предлагается дополнить раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса новым пунктом 95 о фактическом приостановлении действия новых санкций, предусмотренных частями четвертой-шестой статьи 470 и четвертой-шестой статьи 481 Таможенного кодекса.

"В случае принятия законопроекта к лицам, совершившим нарушение таможенных правил, предусмотренных частями четвертой-шестой статьи 470 и частями четвертой-шестой статьи 481 ТКУ, в период с 22 августа по 31 декабря 2019 г. включительно, будут применяться санкции в виде штрафа в размере 8500 грн и 17000 грн соответственно ", - говорится в решении профильного комитета.

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