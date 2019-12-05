"Барселона" сделала ПСЖ "космическое" предложение по Мбаппе

5 декабря, 2019, 16:56

Испанская "Барселона" готова предложить французскому ПСЖ 120 млн евро, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле за Килиана Мбаппе

Об этом сообщает El Chiringuito .

"Барселона" заинтересована в подписании форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Ради этого боссы испанского клуба готовы предложить нападающего Антуана Гризманна, полузащитника Усмана Дембеле, а также 120 млн евро.

Французы не горят желанием отпускать одного из лидеров и популярного игрока команды. Контракт Мбаппе с клубом рассчитан до лета 2022 года. Руководство ПСЖ хотело бы продлить контракт с 20-летним форвардом, однако он отложил переговоры до конца сезона.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел за ПСЖ 14 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.