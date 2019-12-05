"Барселона" сделала ПСЖ "космическое" предложение по Мбаппе
5 декабря, 2019, 16:56
Испанская "Барселона" готова предложить французскому ПСЖ 120 млн евро, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле за Килиана Мбаппе
Об этом сообщает El Chiringuito .
"Барселона" заинтересована в подписании форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Ради этого боссы испанского клуба готовы предложить нападающего Антуана Гризманна, полузащитника Усмана Дембеле, а также 120 млн евро.
Французы не горят желанием отпускать одного из лидеров и популярного игрока команды. Контракт Мбаппе с клубом рассчитан до лета 2022 года. Руководство ПСЖ хотело бы продлить контракт с 20-летним форвардом, однако он отложил переговоры до конца сезона.
В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел за ПСЖ 14 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 14 ноября нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе изъявил желание сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2020 в Токио.
- 13 ноября стало известно, что испанский "Реал" согласен выложить за форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе 400 млн евро и сделать его самым дорогим футболистом мира
- Ранее сообщалось, что английский "Ливерпуль" также заинтересован в приобретении французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
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