Месси назвал позором результаты голосования за "Золотой мяч"

5 декабря, 2019, 14:17

Обладатель "Золотого мяча-2019" аргентинец Лионель Месси заявил, что сенегалец Садио Мане оказался в голосовании France Football незаслуженно низко

Об этом сообщает Metro.co.uk .

По словам Месси, он хотел бы видеть форварда английского "Ливерпуля" выше в итоговом голосовании за "Золотой мяч".

"Стыдно видеть Мане лишь на четвертом месте в голосовании за "Золотой мяч". Но я считаю, что в этом году было очень много достойных претендентов на эту награду. Поэтому было очень сложно выбрать какого-то определенного игрока. Но я отмечу именно Мане, поэтому что он мне нравится как футболист ", - сказал Месси.

Садио Мане оказался четвертым по результатам голосования в борьбе за "Золотой мяч", уступив в опросе Лионелю Месси, голландцу Вирджилу ван Дейку и португальцу Кришитану Роналду.