Месси назвал позором результаты голосования за "Золотой мяч"
5 декабря, 2019, 14:17
Обладатель "Золотого мяча-2019" аргентинец Лионель Месси заявил, что сенегалец Садио Мане оказался в голосовании France Football незаслуженно низко
Об этом сообщает Metro.co.uk .
По словам Месси, он хотел бы видеть форварда английского "Ливерпуля" выше в итоговом голосовании за "Золотой мяч".
"Стыдно видеть Мане лишь на четвертом месте в голосовании за "Золотой мяч". Но я считаю, что в этом году было очень много достойных претендентов на эту награду. Поэтому было очень сложно выбрать какого-то определенного игрока. Но я отмечу именно Мане, поэтому что он мне нравится как футболист ", - сказал Месси.
Садио Мане оказался четвертым по результатам голосования в борьбе за "Золотой мяч", уступив в опросе Лионелю Месси, голландцу Вирджилу ван Дейку и португальцу Кришитану Роналду.
- 2 декабря, обладателем "Золотого мяча-2019" стал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.
- Аргентинский футболист Лионель Месси опередил главного конкурента в борьбе за "Золотой мяч" нидерландца Вирджила ван Дейка лишь на 7 баллов .
- 3 декабря украинский журналист Игорь Линник рассказал, что в голосовании за обладателя "Золотого мяча" предпочел голландца Вирджила ван Дейка .
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