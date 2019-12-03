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Espreso.tvСпортМесси опередил ван Дейка в борьбе за "Золотой мяч" лишь на 7 баллов

Месси опередил ван Дейка в борьбе за "Золотой мяч" лишь на 7 баллов


фото: REUTERS
Аргентинский футболист Лионель Месси опередил главного конкурента в борьбе за "Золотой мяч" нидерландца Вирджила ван Дейка лишь на 7 баллов

Об этом сообщает Get French Football News .

Месси набрал в голосовании France Football 686 баллов и опередил своего ближайшего преследователя ван Дейка только на 7 очков. Португалец Роналду занял третье место и получил 476 баллов.

Результаты голосования France Football.

1. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") - 686 баллов

2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль") - 679

3. Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус") - 476

4. Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль") - 347

5. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль") - 176

6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) - 89

7. Алисон Бекер (Бразилия, "Ливерпуль") - 67

8. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария") - 44

9. Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити") - 41

10. Рияд Марез (Алжир, "Манчестер Сити") - 33.

 

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