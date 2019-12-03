Месси опередил ван Дейка в борьбе за "Золотой мяч" лишь на 7 баллов
Об этом сообщает Get French Football News .
Месси набрал в голосовании France Football 686 баллов и опередил своего ближайшего преследователя ван Дейка только на 7 очков. Португалец Роналду занял третье место и получил 476 баллов.
Результаты голосования France Football.
1. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") - 686 баллов
2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль") - 679
3. Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус") - 476
4. Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль") - 347
5. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль") - 176
6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) - 89
7. Алисон Бекер (Бразилия, "Ливерпуль") - 67
8. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария") - 44
9. Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити") - 41
10. Рияд Марез (Алжир, "Манчестер Сити") - 33.
- 2 декабря, обладателем "Золотого мяча-2019" стал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.
- 3 декабря украинский журналист Игорь Линник рассказал, что в голосовании за обладателя "Золотого мяча" отдал предпочтение голландцу Вирджилу ван Дейку .
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