Определился обладатель "Золотого мяча-2019"
2 декабря, 2019, 22:39
Обладателем "Золотого мяча-2018" стал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 2 декабря, в Париже состоялась церемония награждения "Золотой мяч-2019" от France Football. Звание лучшего футболиста мира в шестой раз получил нападающий "Барселоны" Лионель Месси.
Аргентинец опередил Криштиану Роналду ( "Ювентус") и Вирджил ван Дейка ( "Ливерпуль"), ранее завоевал титул лучшего игрока Лиги чемпионов 2018/19.
В прошлом сезоне 32-летний Месси провел 50 матчей, забил 51 гол и отдал 19 голевых передач. Выиграл чемпионат Испании и дошел с "Барселоной" в полуфинал Лиги чемпионов.
Lionel Messi is the 2019 #ballondor winner pic.twitter.com/5nNZXl05vY- #BallondOr (@francefootball) 2 декабря 2019
- 23 сентября аргентинский форвард Лионель Месси получил звание лучшего игрока года по версии ФИФА
- В прошлом году лучшим футболистом был признан хорвата Луку Модрича , как по версии УЕФА, так и ФИФА.
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