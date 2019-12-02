Определился обладатель "Золотого мяча-2019"

2 декабря, 2019, 22:39

Обладателем "Золотого мяча-2018" стал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 2 декабря, в Париже состоялась церемония награждения "Золотой мяч-2019" от France Football. Звание лучшего футболиста мира в шестой раз получил нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Аргентинец опередил Криштиану Роналду ( "Ювентус") и Вирджил ван Дейка ( "Ливерпуль"), ранее завоевал титул лучшего игрока Лиги чемпионов 2018/19.

В прошлом сезоне 32-летний Месси провел 50 матчей, забил 51 гол и отдал 19 голевых передач. Выиграл чемпионат Испании и дошел с "Барселоной" в полуфинал Лиги чемпионов.