"Золотой мяч-2019": стало известно, за кого голосовал представитель Украины
3 декабря, 2019, 10:21
Украинский журналист Игорь Линник рассказал, что в голосовании за обладателя "Золотого мяча" предпочел голландца Вирджила ван Дейка
Об этом Линник сообщил в facebook.
Журналист uefa.com Игорь Линник, который был украинским представителем в голосовании France Football, рассказал за кого отдал свой голос в борьбе за "Золотой мяч-2019".
"Шестой "Золотой мяч" для Лео. Вау! Но я все-таки проголосовал несколько иначе: 1. Ван Дейк, 2. Роналду, 3. Салах 4. Месси, 5. Тер-Штеген", - рассказал эксперт.
Победу в голосовании одержал нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси. Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк занял второе место.
- 2 декабря, обладателем "Золотого мяча-2019" стал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.
- 23 сентября аргентинский форвард Лионель Месси получил звание лучшего игрока года по версии ФИФА.
- В прошлом году лучшим футболистом был признан хорват Лука Модрич, как по версии УЕФА, так и ФИФА.
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