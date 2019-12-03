"Золотой мяч-2019": стало известно, за кого голосовал представитель Украины

3 декабря, 2019, 10:21

Украинский журналист Игорь Линник рассказал, что в голосовании за обладателя "Золотого мяча" предпочел голландца Вирджила ван Дейка

Об этом Линник сообщил в facebook.

Журналист uefa.com Игорь Линник, который был украинским представителем в голосовании France Football, рассказал за кого отдал свой голос в борьбе за "Золотой мяч-2019".

"Шестой "Золотой мяч" для Лео. Вау! Но я все-таки проголосовал несколько иначе: 1. Ван Дейк, 2. Роналду, 3. Салах 4. Месси, 5. Тер-Штеген", - рассказал эксперт.

Победу в голосовании одержал нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси. Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк занял второе место.