Мбаппе попал в десятку лучших бомбардиров в истории ПСЖ
5 декабря, 2019, 18:21
20-летний Килиан Мбаппе вошел в десятку лучших бомбардиров в истории французского ПСЖ
Об этом сообщает Bleacher Report y twitter.
В 16-м туре чемпионата Франции по футболу парижский ПСЖ принимал "Нант" и победил гостей со счетом 2:0. За столичный клуб отличились нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.
Для 20-летнего француза этот гол стал 100-м в футболке ПСЖ, для такого результата Мбаппе понадобился 101 матч. Рейтинг лучших бомбардиров возглавляет уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, в его активе 195 забитых мячей.
- 14 ноября нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе изъявил желание сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2020 в Токио.
- 13 ноября стало известно, что испанский "Реал" согласен выложить за форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе 400 млн евро и сделать его самым дорогим футболистом мира
- Ранее сообщалось, что английский "Ливерпуль" также заинтересован в приобретении французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
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