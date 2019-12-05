Мбаппе попал в десятку лучших бомбардиров в истории ПСЖ

5 декабря, 2019, 18:21

20-летний Килиан Мбаппе вошел в десятку лучших бомбардиров в истории французского ПСЖ

Об этом сообщает Bleacher Report y twitter.

В 16-м туре чемпионата Франции по футболу парижский ПСЖ принимал "Нант" и победил гостей со счетом 2:0. За столичный клуб отличились нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.

Для 20-летнего француза этот гол стал 100-м в футболке ПСЖ, для такого результата Мбаппе понадобился 101 матч. Рейтинг лучших бомбардиров возглавляет уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, в его активе 195 забитых мячей.