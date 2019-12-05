5 декабря, 2019, 11:23

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний анонсировал признание автокефалии украинской церкви со стороны нескольких поместных православных церквей

Об этом он заявил в интервью BBC Украина.

"Сегодня есть много положительных месседжей из других поместных православных церквей." Мы пока наблюдаем определенное "гибридное признание", - отметил он.

По словам владыки, Иногда нет четкой позиции того или иного предстоятеля поместной церкви, но ее архиереи имеют положительные мысли по этому вопросу и даже приезжают и сослужат с нами.

"Если мы вспомним празднования праздника Владимира в Киеве (июль 2019), то тогда впервые на празднование прибыл иерарх Элладской церкви. Во время брифинга на Владимирской горке меня спрашивали об этом и я сказал, что де-факто Элладская церковь уже признала автокефалию ПЦУ.

РПЦ подняла тогда шум и этот митрополит Иоанн даже был вынужден делать заявление, что он принял личное решение приехать. Но это действительно было так - постепенно мы наладили такой контакт с Элладской церковью, а дальше уже произошло и официальное признание ", - рассказывает Епифаний.

Митрополит сообщил, что сейчас на очереди еще несколько поместных православных церквей, признающих ПЦУ. "Но я сейчас не хотел бы облегчать работу соседям, которые нам противостоят. Недавно архиерей церкви Чешских земель и Словакии участвовал в сослужении с нами в Киеве. Также с нашей делегацией во главе с архиепископом Евстратием сослужил архиерей с Кипрской православной церкви", - добавил он.

"Также болгарский архиерей, находясь на канонической территории Элладской православной церкви, возглавлял богослужение, на котором поминалось имя предстоятеля ПЦУ. Постепенно происходит такое гибридное признание, но это начало окончательного признания со стороны тех церквей, которые сейчас в определенной степени колеблются.

Я думаю, что в будущем они однозначно примут положительное решение о признании нашего автокефального статуса ", - резюмировал предстоятель ПЦУ.

Н агадаемо, в начале ноября Александрийский патриархат стал первым среди старейших патриархатов православного мира, который начал евхаристическое (церковное) общение с ПЦУ и начал вспоминать ее предстоятеля.

После этого в Московском патриархате заявили о невозможности дальнейшего поминовения имени патриарха Феодора, что на языке церковной дипломатии означает фактический разрыв общения.