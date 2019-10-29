Элладская церковь прислала ПЦУ официальное письмо о признании. В Московском патриархате заявили о "ноже в спину"

29 октября, 2019, 17:42

Предстоятель Элладской церкви, архиепископ Иероним отправил митрополиту Киевскому Епифанию письмо, в котором официально подтверждается признание Православной церкви Украины

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В письме отмечается, что теперь что между двумя церквями нет никаких преград для евхаристическое общения.

"Возносим молитвы всем сердцем из нашей Святейшей Апостольской Элладской Церкви, посылая Вашему Блаженству поцелуй братской любви и протягивая руку Церковного Общения", - говорится в письме.

В УПЦ Московского патриархата уже отреагировали на письмо архиепископа Иеронима, назвав признание ПЦУ "ножом в спину".

12 октября Собор Элладской церкви, решением большей части иерархов поддержал предложение архиепископа Иеронима о признании канонического статуса ПЦУ.

Только несколько иерархов ЭПЦ выступили с пропозицией отсрочить рассмотрение вопроса о признании Украинской церкви.