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Espreso.tvОбществоЭлладская церковь прислала ПЦУ официальное письмо о признании. В Московском патриархате заявили о "ноже в спину"

Элладская церковь прислала ПЦУ официальное письмо о признании. В Московском патриархате заявили о "ноже в спину"


фото: groza-news
Предстоятель Элладской церкви, архиепископ Иероним отправил митрополиту Киевскому Епифанию письмо, в котором официально подтверждается признание Православной церкви Украины

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В письме отмечается, что теперь что между двумя церквями нет никаких преград для евхаристическое общения.

"Возносим молитвы всем сердцем из нашей Святейшей Апостольской Элладской Церкви, посылая Вашему Блаженству поцелуй братской любви и протягивая руку Церковного Общения", - говорится в письме.

В УПЦ Московского патриархата уже отреагировали на письмо архиепископа Иеронима, назвав признание ПЦУ "ножом в спину".

12 октября Собор Элладской церкви, решением большей части иерархов поддержал предложение архиепископа Иеронима о признании канонического статуса ПЦУ.

Только несколько иерархов ЭПЦ выступили с пропозицией отсрочить рассмотрение вопроса о признании Украинской церкви.

  • Напомним, 12 октября Элладская церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.
  • 12 октября пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москве не удалось остановить процесс признания Православной церкви Украины в мире.
  • Митрополит Епифаний поблагодарил Православную церковь Эллады за признание автокефалии Православной церкви Украины.
  • Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с признанием ее автокефалии в Греции.
  • В свою очередь, Русская православная церковь решила разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви в случае признания Православной церкви Украины
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