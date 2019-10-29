Элладская церковь прислала ПЦУ официальное письмо о признании. В Московском патриархате заявили о "ноже в спину"
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
В письме отмечается, что теперь что между двумя церквями нет никаких преград для евхаристическое общения.
"Возносим молитвы всем сердцем из нашей Святейшей Апостольской Элладской Церкви, посылая Вашему Блаженству поцелуй братской любви и протягивая руку Церковного Общения", - говорится в письме.
В УПЦ Московского патриархата уже отреагировали на письмо архиепископа Иеронима, назвав признание ПЦУ "ножом в спину".
12 октября Собор Элладской церкви, решением большей части иерархов поддержал предложение архиепископа Иеронима о признании канонического статуса ПЦУ.
Только несколько иерархов ЭПЦ выступили с пропозицией отсрочить рассмотрение вопроса о признании Украинской церкви.
- Напомним, 12 октября Элладская церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.
- 12 октября пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москве не удалось остановить процесс признания Православной церкви Украины в мире.
- Митрополит Епифаний поблагодарил Православную церковь Эллады за признание автокефалии Православной церкви Украины.
- Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с признанием ее автокефалии в Греции.
- В свою очередь, Русская православная церковь решила разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви в случае признания Православной церкви Украины
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