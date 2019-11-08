РПЦ не будет поминать Александрийского патриарха во время служб - обиделась на признание ПЦУ
Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, передает "Интерфакс".
Такое решение в РПЦ приняли из-за признания Александрийским патриархатом Православной церкви Украины.
"Русская православная церковь глубоко огорчена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко как руководителя Православной церкви Украины и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви. Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при осуществлении патриарших богослужений в Русской православной церкви", - заявил Балашов.
По его словам Балашова, Синод РПЦ "рассмотрит поступившие сообщения для принятия дальнейших решений".
Напомним, 8 ноября патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II впервые упомянул имя предстоятеля ПЦУ в диптихе православных церквей во время богослужения в храме Архангелов в столице Египта Каире. Таким образом, Александрийский патриархат стал третьим из 15 поместных православных церквей, которые уже признали ПЦУ - после Вселенского патриархата и Элладской православной церкви в Греции.
Александрийский патриархат - один из четырех древнейших исторических православных патриархатов и один из самых авторитетных в православном мире. Он занимает второе место после Вселенского патриархата в диптихе - традиционном перечне поместных православных церквей.
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