РПЦ не будет поминать Александрийского патриарха во время служб - обиделась на признание ПЦУ

8 ноября, 2019, 22:22

Русская православная церковь больше не будет поминать во время своих богослужений патриарха Александрийского Феодора

Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, передает "Интерфакс".

Такое решение в РПЦ приняли из-за признания Александрийским патриархатом Православной церкви Украины.

"Русская православная церковь глубоко огорчена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко как руководителя Православной церкви Украины и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви. Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при осуществлении патриарших богослужений в Русской православной церкви", - заявил Балашов.

По его словам Балашова, Синод РПЦ "рассмотрит поступившие сообщения для принятия дальнейших решений".

Напомним, 8 ноября патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II впервые упомянул имя предстоятеля ПЦУ в диптихе православных церквей во время богослужения в храме Архангелов в столице Египта Каире. Таким образом, Александрийский патриархат стал третьим из 15 поместных православных церквей, которые уже признали ПЦУ - после Вселенского патриархата и Элладской православной церкви в Греции.

Александрийский патриархат - один из четырех древнейших исторических православных патриархатов и один из самых авторитетных в православном мире. Он занимает второе место после Вселенского патриархата в диптихе - традиционном перечне поместных православных церквей.