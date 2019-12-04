В САП рассказали, когда могут экстрадировать Онищенко в Украину
4 декабря, 2019, 22:54
Специализированная антикоррупционная прокуратура ожидает, что бывшего депутата Александра Онищенко экстрадируют из Германии в Украину в течение 1-2 месяцев
Об этом заявил начальник отдела САП Роман Симкив, сообщает hromadske.
"Должно быть решение суда, который даст разрешение на экстрадицию в Украину. Это может быть месяц-два, возможно, даже больше времени, все будет зависеть от позиции, которую займет Онищенко и его адвокаты", - сказал он.
Прокурор уточнил, что Онищенко может согласиться на возвращение в Украину, тогда процесс не займет много времени.
"Опять же, все зависит от правоохранительных и судебных органов Федеративной Республики Германия", - резюмировал он.
- Напомним, 8 ноября 2017 года стало известно, что НАБУ начало расследование в отношении сотрудников "Ощадбанка" по факту исчезновения $ 156, 8 млн, принадлежащих компании Quickpace Limited, которую связывают с Онищенко.
- В тот же день Генпрокуратура опровергла заявление НАБУ о пропаже со счетов "Ощадбанка" $ 156, 8 млн и 218,1 тыс. грн.
- Кроме того, Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег через "Укргаздобыча".
- 3 декабря 2019 года СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии .
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Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила задержание экс-нардепа Александра Онищенко в Германии.
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Экс-нардепа Александра Онищенко задержали в районе немецкого города Ольдернбург, а не в Аахене, как сообщалось ранее.
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