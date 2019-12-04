В САП рассказали, когда могут экстрадировать Онищенко в Украину

4 декабря, 2019, 22:54

Специализированная антикоррупционная прокуратура ожидает, что бывшего депутата Александра Онищенко экстрадируют из Германии в Украину в течение 1-2 месяцев

Об этом заявил начальник отдела САП Роман Симкив, сообщает hromadske.

"Должно быть решение суда, который даст разрешение на экстрадицию в Украину. Это может быть месяц-два, возможно, даже больше времени, все будет зависеть от позиции, которую займет Онищенко и его адвокаты", - сказал он.

Прокурор уточнил, что Онищенко может согласиться на возвращение в Украину, тогда процесс не займет много времени.

"Опять же, все зависит от правоохранительных и судебных органов Федеративной Республики Германия", - резюмировал он.