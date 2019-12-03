В Германии задержали экс-нардепа Онищенко - "Схемы"
3 декабря, 2019, 17:46
29 ноября в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего народного депутата VII (от Партии регионов) и VIII созывов Александра Онищенко
Об этом сообщили журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на два независимых источника в различных правоохранительных органах, передает "Радио Свобода".
Далее немецкий суд должен вынести решение об экстрадиции Онищенко в Украину, о чем говорилось в запросе украинских правоохранителей. Кроме того, суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения вопроса об экстрадиции. Дата заседания пока неизвестна.
По данным издания, сейчас Онищенко находится под стражей.
- Напомним, 8 ноября 2017 года стало известно, что НАБУ начало расследование в отношении сотрудников "Ощадрбанка" по факту пропажи$156,8 млн, принадлежащих компании Quickpace Limited, которую связывают с Онищенко.
- В тот же день Генпрокуратура опровергла заявление НАБУ о пропаже со счетов "Ощадбанка" $156,8 млн и 218,1 тыс. грн.
- Кроме того, Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег через "Укргаздобычу".
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