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Espreso.tvОбществоВ Германии задержали экс-нардепа Онищенко - "Схемы"

В Германии задержали экс-нардепа Онищенко - "Схемы"

29 ноября в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего народного депутата VII (от Партии регионов) и VIII созывов Александра Онищенко

Об этом сообщили журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на два независимых источника в различных правоохранительных органах, передает "Радио Свобода".

Далее немецкий суд должен вынести решение об экстрадиции Онищенко в Украину, о чем говорилось в запросе украинских правоохранителей. Кроме того, суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения вопроса об экстрадиции. Дата заседания пока неизвестна.

По данным издания, сейчас Онищенко находится под стражей.

  • Напомним, 8 ноября 2017 года стало известно, что НАБУ начало расследование в отношении сотрудников "Ощадрбанка" по факту пропажи$156,8 млн, принадлежащих компании Quickpace Limited, которую связывают с Онищенко.
  • В тот же день Генпрокуратура опровергла заявление НАБУ о пропаже со счетов "Ощадбанка" $156,8 млн и 218,1 тыс. грн.
  • Кроме того, Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег через "Укргаздобычу".
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