В Германии задержали экс-нардепа Онищенко - "Схемы"

3 декабря, 2019, 17:46

29 ноября в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего народного депутата VII (от Партии регионов) и VIII созывов Александра Онищенко

Об этом сообщили журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на два независимых источника в различных правоохранительных органах, передает "Радио Свобода".

Далее немецкий суд должен вынести решение об экстрадиции Онищенко в Украину, о чем говорилось в запросе украинских правоохранителей. Кроме того, суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения вопроса об экстрадиции. Дата заседания пока неизвестна.

По данным издания, сейчас Онищенко находится под стражей.