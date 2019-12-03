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Espreso.tvОбществоСАП подтвердила задержание Онищенко в Германии

САП подтвердила задержание Онищенко в Германии

Специализированная антикоррупционная прокуратура подтверждает задержание экс-нардепа Александра Онищенко в Германии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря САП Ольгу Постолюк.

По ее словам, информация о задержании Онищенко в Германии соответствует действительности.

"Решается вопрос о его экстрадиции", - добавила Постолюк.

Напомним, журналисты проекта "Схемы" сообщили, что 29 ноября в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего народного депутата VII (от Партии регионов) и VIII созывов Александра Онищенко.

  • 8 ноября 2017 года стало известно, что НАБУ начало расследование в отношении сотрудников "Ощадбанка" по факту пропажи $156,8 млн, принадлежащих компании Quickpace Limited, которую связывают с Онищенко.
  • В тот же день Генпрокуратура опровергла заявление НАБУ о пропаже со счетов "Ощадбанка" $156,8 млн и 218,1 тыс. грн.
  • Кроме того, Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег через "Укргаздобычу".

 

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