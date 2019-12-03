САП подтвердила задержание Онищенко в Германии

3 декабря, 2019, 18:27

Специализированная антикоррупционная прокуратура подтверждает задержание экс-нардепа Александра Онищенко в Германии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря САП Ольгу Постолюк.

По ее словам, информация о задержании Онищенко в Германии соответствует действительности.

"Решается вопрос о его экстрадиции", - добавила Постолюк.

Напомним, журналисты проекта "Схемы" сообщили, что 29 ноября в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего народного депутата VII (от Партии регионов) и VIII созывов Александра Онищенко.