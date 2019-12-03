САП подтвердила задержание Онищенко в Германии
3 декабря, 2019, 18:27
Специализированная антикоррупционная прокуратура подтверждает задержание экс-нардепа Александра Онищенко в Германии
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря САП Ольгу Постолюк.
По ее словам, информация о задержании Онищенко в Германии соответствует действительности.
"Решается вопрос о его экстрадиции", - добавила Постолюк.
Напомним, журналисты проекта "Схемы" сообщили, что 29 ноября в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего народного депутата VII (от Партии регионов) и VIII созывов Александра Онищенко.
- 8 ноября 2017 года стало известно, что НАБУ начало расследование в отношении сотрудников "Ощадбанка" по факту пропажи $156,8 млн, принадлежащих компании Quickpace Limited, которую связывают с Онищенко.
- В тот же день Генпрокуратура опровергла заявление НАБУ о пропаже со счетов "Ощадбанка" $156,8 млн и 218,1 тыс. грн.
- Кроме того, Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег через "Укргаздобычу".
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