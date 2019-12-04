В САП уточнили место задержания экс-нардепа Онищенко
4 декабря, 2019, 20:18
Экс-нардепа Александра Онищенко задержали в районе немецкого города Ольдернбург, а не в Аахене, как сообщалось ранее
Об этом сообщат в специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает BBC.
"Сейчас он находится в СИЗО в Германии", - отметила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
Пока решается вопрос экстрадиции Онищенко, он находится под стражей.
- Напомним, 8 ноября 2017 года стало известно, что НАБУ начало расследование в отношении сотрудников "Ощадбанка" по факту исчезновения $ 156, 8 млн, принадлежащих компании Quickpace Limited, которую связывают с Онищенко.
- В тот же день Генпрокуратура опровергла заявления НАБУ о пропаже со счетов "Ощадбанка" $ 156, 8 млн и 218,1 тыс. грн.
- Кроме того, Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег через "Укргаздобыча".
- 3 декабря 2019 года СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии .
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