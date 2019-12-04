Сегодня стартует продажа билетов на Евро-2020: за сколько можно попасть на игры сборной Украины

4 декабря, 2019, 10:57

4 декабря начинается продажа билетов на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу, в которой примет участие сборная Украины

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Прием заявок на приобретение билетов начнется 4 декабря в 15:00 по киевскому времени, а завершится 18 декабря в 15:00 на официальном сайте УЕФА. Сейчас приобрести билеты могут болельщики из 20 стран-участниц Евро-2020.

Сборная Украины на Евро-2020 сыграет на групповом раунде один матч в Амстердаме (14 июня против Нидерландов) и два в Бухаресте (18 июня с победителем плей-офф Лиги наций и 22 июня с Австрией).

В Бухаресте билеты на матчи группового раунда стоить от 30 до 125 евро. В Амстердаме на матч между Украиной и Нидерландами можно попасть по цене от 50 до 185 евро.