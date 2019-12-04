Правительство официально запустило новую таможенную службу с 8 декабря
"С 8 декабря Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственного таможенного дела", - сообщили в ГТС.
Таким образом, запуск новой таможенной службы будет означать фактическую ликвидацию ГФС, ведь раньше из нее вышла Государственная налоговая служба.
"Наконец мы официально запускаем работу Новой Таможни, это позволит более эффективно трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав", - отметил глава ГТС Максим Нефедов.
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Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на должность главы Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
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Ранее сообщалось, что Нефедов представил стратегию реформирования таможни.
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5 июля правительство утвердило Максима Нефедова (первого заместителя министра экономического развития и торговли) в должности главы Государственной таможенной службы Украины.
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