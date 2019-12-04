Правительство официально запустило новую таможенную службу с 8 декабря

4 декабря, 2019, 15:55

Кабинет министров Украины одобрил запуск работы новой Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы

"С 8 декабря Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственного таможенного дела", - сообщили в ГТС.

Таким образом, запуск новой таможенной службы будет означать фактическую ликвидацию ГФС, ведь раньше из нее вышла Государственная налоговая служба.

"Наконец мы официально запускаем работу Новой Таможни, это позволит более эффективно трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав", - отметил глава ГТС Максим Нефедов.