Нефедов представил стратегию реформирования таможни

27 июня, 2019, 15:38

Победитель в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы Максим Нефедов опубликовал презентацию с предложениями реформ на таможне

Именно эту презентацию настоящий первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов представил во время собеседования на финальном этапе конкурса в таможенную службу.

Нефедов предлагает полностью электронировать процессы на таможне, ввести деление на фронт- и бэк-офис, внедрять big data анализ для автоматизированного риск-менеджмента и интеграцию с базами данных других органов.

Также он выступает за перевод сотрудников на контрактную систему работы, постепенное повышение зарплат до рыночного уровня, страхование профессиональной ответственности.

Нефедов считает, что нужно увеличивать инвестиции в таможенную инфраструктуру, восстановить таможенные лаборатории, устанавливать сканеры, внедрять автоматический весовой контроль.