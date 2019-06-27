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Espreso.tvОбществоНефедов представил стратегию реформирования таможни

Нефедов представил стратегию реформирования таможни

Победитель в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы Максим Нефедов опубликовал презентацию с предложениями реформ на таможне

Именно эту презентацию настоящий первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов представил во время собеседования на финальном этапе конкурса в таможенную службу.

Нефедов предлагает полностью электронировать процессы на таможне, ввести деление на фронт- и бэк-офис, внедрять big data анализ для автоматизированного риск-менеджмента и интеграцию с базами данных других органов.

Также он выступает за перевод сотрудников на контрактную систему работы, постепенное повышение зарплат до рыночного уровня, страхование профессиональной ответственности.

Нефедов считает, что нужно увеличивать инвестиции в таможенную инфраструктуру, восстановить таможенные лаборатории, устанавливать сканеры, внедрять автоматический весовой контроль.

 

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