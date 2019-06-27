Нефедов представил стратегию реформирования таможни
Именно эту презентацию настоящий первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов представил во время собеседования на финальном этапе конкурса в таможенную службу.
Нефедов предлагает полностью электронировать процессы на таможне, ввести деление на фронт- и бэк-офис, внедрять big data анализ для автоматизированного риск-менеджмента и интеграцию с базами данных других органов.
Также он выступает за перевод сотрудников на контрактную систему работы, постепенное повышение зарплат до рыночного уровня, страхование профессиональной ответственности.
Нефедов считает, что нужно увеличивать инвестиции в таможенную инфраструктуру, восстановить таможенные лаборатории, устанавливать сканеры, внедрять автоматический весовой контроль.
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Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на главу Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
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Впоследствии Максим Нефедов сказал, что считает реалистичным полноценный запуск службы через 2,5 месяца .
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