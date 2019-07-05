Кабмин назначил Нефедова главой таможни
5 июля, 2019, 14:49
Правительство утвердило Максима Нефедова (первого заместителя министра экономического развития и торговли) в должности председателя Государственной таможенной службы Украины
Соответствующее решение приняли на заседании кабинета министров, передает Еспресо.TV
Ранее сообщалось, что Нефедов представил стратегию реформирования таможни.
Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на должность главы Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
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