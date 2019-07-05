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Espreso.tvОбществоКабмин назначил Нефедова главой таможни

Кабмин назначил Нефедова главой таможни


фото: gordonua
Правительство утвердило Максима Нефедова (первого заместителя министра экономического развития и торговли) в должности председателя Государственной таможенной службы Украины

Соответствующее решение приняли на заседании кабинета министров, передает Еспресо.TV

Ранее сообщалось, что Нефедов представил стратегию реформирования таможни.

Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на должность главы Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

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