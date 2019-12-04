Конгресс США призвал не возвращать Россию в G7

4 декабря, 2019, 07:21

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки призвала не возвращать Россию в G7

Об этом говорится в резолюции, принятой Палатой представителей, сообщает Liga.

Резолюцию поддержали 339 конгрессменов, против выступили 71. Палата представителей призывает лидеров G7 не возвращать Россию в состав группы, пока она не закончит оккупацию территорий Украины, включая Крым, не прекратит атаки не демократию по всему миру и не начнет уважать территориальную целостность соседей.