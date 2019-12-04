Гвардиола перепутал "Ман Сити" со своим бывшим клубом
Об этом сообщает журналист Andy Hampson y twitter.
На послематчевой пресс-конференции, посвященной встрече 15-го тура английской Премьер-лиги против "Бернли" (4: 1), главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оговорился, назвав "горожан" мюнхенской "Баварией".
"Я думаю, что мюнхенская "Бавария"... Ой, какая мюнхенская "Бавария". "Манчестер Сити" купил ... Мюнхенская "Бавария"... О чем я сейчас думал? Считаю, что "Манчестер Сити" купил отличного игрока (прим. - Родри) на многие годы вперед ", - оговорился испанец.
Хосеп Гвардиола тренировал "Баварию" в 2013-2016 годах, трижды побеждал в чемпионате Германии, а также принимал Суперкубок УЕФА.
Guardiola briefly thinks he's still the Bayern Munich manager #MCFC pic.twitter.com/JF8naWb838- Andy Hampson (@andyhampson) 3 декабря 2019
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