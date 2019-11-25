Он хочет остаться здесь, - Гвардиола о Зинченко
25 ноября, 2019, 16:22
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что считает украинского универсала Александра Зинченко настоящим профессионалом
Об этом сообщает sport.ua.
На предматчевой пресс-конференции посвященной матчу 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал об отношении к украинскому футболисту "горожан" Александра Зинченко
"Сейчас он, к сожалению, травмирован. Играл в Нидерландах, вернулся. Он хочет остаться здесь, играть за нашу команду. Он профессионал, который может играть на нескольких позициях. Хороший игрок", - высказался испанский специалист.
Встреча между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится завтра, 26 ноября, в Манчестере. Начало в 22:00.
- 7 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Аталанта" в большинстве сыграла вничью с английским "Манчестер Сити" .
- В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" вырвал ничью у загребского "Динамо" забив два мяча в компенсированное время.
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