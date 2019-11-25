Он хочет остаться здесь, - Гвардиола о Зинченко

25 ноября, 2019, 16:22

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что считает украинского универсала Александра Зинченко настоящим профессионалом

Об этом сообщает sport.ua.

На предматчевой пресс-конференции посвященной матчу 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал об отношении к украинскому футболисту "горожан" Александра Зинченко

"Сейчас он, к сожалению, травмирован. Играл в Нидерландах, вернулся. Он хочет остаться здесь, играть за нашу команду. Он профессионал, который может играть на нескольких позициях. Хороший игрок", - высказался испанский специалист.

Встреча между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится завтра, 26 ноября, в Манчестере. Начало в 22:00.