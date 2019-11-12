В сети показали, как тренер "Ливерпуля" Клопп сбежал от журналистов, когда появился Гвардиола

12 ноября, 2019, 15:31

В швейцарском Ньоне, на конгрессе тренеров состоялась забавная встреча между Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой

Об этом сообщает SkySports y twitter.

После матча 12-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" (3:1), главный тренер "красных" Юрген Клопп не скрывает радостных эмоций от победы, и нашел повод посмеяться над своим соперником испанцем Хосепом Гвардиолой.

Во время общения с журналистами на конгрессе тренеров в Ньоне (Швейцария), немец со смехом сбежал, когда рядом с ним появился Гвардиола.

После 12-ти матчей чемпионата Англии "Ливерпуль" лидирует в чемпионате Англии, имея в активе 34 пункта, у ближайших преследователей - "Челси" и "Лестера" - по 26, "Манчестер Сити" идет четвертым - 25 очков.