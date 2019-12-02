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Espreso.tvСпортОт него исходит сексуальность, - невеста Зинченко о тренере Гвардиолу

От него исходит сексуальность, - невеста Зинченко о тренере Гвардиолу


фото: twitter
Девушка украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, Влада Седан призналась, что считает тренера английского клуба Хосепа Гвардиолу сексуальным мужчиной

Об этом сообщает "Трендец" в youtube.

Украинская журналистка, а по совместительству невеста украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, Влада Седан рассказала об отношении к испанскому тренеру английского клуба Хосепа Гвардиолу.

"Он далеко не типаж моего идеального мужчины, но от него исходит сексуальность, энергетика, что-то у него есть. Он умеет очаровать, у него необычные глаза. Есть человек, на которого хочется смотреть. Он такой и есть. За ним интересно наблюдать, его манера, как он говорит, жестикулирует, смотрит, думает. Думаю, поэтому он и нравится всем девушкам ", - пояснила Седан.

Хосеп Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в августе 2016 года, с тех пор команда провела 196 матчей, в которых 146 раз победила. Дважды становился чемпионом Англии.

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