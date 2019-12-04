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Espreso.tvСпортГвардиола может вернуться в "Барселону"

Гвардиола может вернуться в "Барселону"


фото: sofascore.com
Отец испанского тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы рассказал, что он может вернуться в "Барселону"

Об этом сообщает Marca.

В Барселоне состоялось награждение "Тренер года", по версии каталонской футбольной ассоциации. В номинации победил главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который не смог присутствовать на события, поэтому награду получил его отец Валенти Гвардиола.

"Возможно, он вернется в" Барселону ". С тех пор, как он покинул дом, то всегда принимал решения самостоятельно, я никогда ничего ему не советовал", - рассказал отец, когда его спросили о будущем сына.

Хосеп Гвардиола покинул "Барселону" в 2012 году, после чего находился в летней отпуске. В 2013-м тренер возглавил мюнхенскую "Баварию". В 2016-м году Хосеп Гвардиола стал тренером "Манчестер Сити". Контракт испанца с английским клубом рассчитан до 2021-го года.

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