Евро-2020: Шевченко назвал желаемых соперников на товарищеские матчи

4 декабря, 2019, 15:14

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет перед стартом финальной части Евро-2020 провести товарищеский матч с Венгрией или Уэльсом

Об этом сообщает Sportarena.

Тренерский штаб сборной Украины принял решение отказаться от проведения товарищеской встречи с Ирландией.

Переговоры о проведении матча с ирландцами велись, однако Андрей Шевченко хочет другого соперника на эту дату. Тренеры сборной Украины хотят получить на 2 июня для спарринга Уэльс или Венгрию.

Второй товарищеский матч сборной Украины перед стартом Евро-2020 должен пройти 7 июня. Соперник также пока остается неизвестным.

Еще два товарищеских поединка сборная Украины проведет в марте. 27 марта сине-желтые сыграют на выезде с Францией, а 30 или 31 марта - на выезде с Польшей.