Евро-2020: Шевченко назвал желаемых соперников на товарищеские матчи
4 декабря, 2019, 15:14
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет перед стартом финальной части Евро-2020 провести товарищеский матч с Венгрией или Уэльсом
Об этом сообщает Sportarena.
Тренерский штаб сборной Украины принял решение отказаться от проведения товарищеской встречи с Ирландией.
Переговоры о проведении матча с ирландцами велись, однако Андрей Шевченко хочет другого соперника на эту дату. Тренеры сборной Украины хотят получить на 2 июня для спарринга Уэльс или Венгрию.
Второй товарищеский матч сборной Украины перед стартом Евро-2020 должен пройти 7 июня. Соперник также пока остается неизвестным.
Еще два товарищеских поединка сборная Украины проведет в марте. 27 марта сине-желтые сыграют на выезде с Францией, а 30 или 31 марта - на выезде с Польшей.
- 4 декабря стало известно, что сборная Украины по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 не будет встречаться в товарищеском матче с Ирландией .
- 4 декабря начинается продажа билетов на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу, в которой примет участие сборная Украины.
- Генеральный директор телеканала "Футбол 1/2" Александр Денисов заявил, что матчи сборной Украины на Евро-2020 покажет ТРК "Украина" .
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