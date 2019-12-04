Евро-2020: стало известно, какой общенациональный канал покажет матчи сборной Украины

4 декабря, 2019, 12:58

Генеральный директор телеканала "Футбол 1/2" Александр Денисов заявил, что матчи сборной Украины на Евро-2020 покажет ТРК "Украина"

Об этом сообщает "Трибуна" .

По словам Денисова, сейчас идет подготовка к трансляциям Евро-2020 на телеканалах "Футбол 1/2", которые доступны в кабельных и спутниковых сетях. Кроме того, генеральный директор "Футбола 1/2" заверил, что матчи сборной Украины и решающие игры турнира будут доступны в на общенациональном телеканале "Украина".

"Сложность в том, что наши съемочные группы должны охватить Европу от Баку в Дублин. Это непростая задача, но мы будем это делать. Что касается сборной Украины, то постараемся рассказывать о сборной с утра до вечера. Наша спутниковая станция будет все время у команды. Канал "Украина" покажет такие весомые события, как матчи сборной Украины, полуфиналы и финал ", - сказал Денисов.