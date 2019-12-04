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Espreso.tvСпортЕвро-2020: сборная Украины отказалась от спарринга с Ирландией

Евро-2020: сборная Украины отказалась от спарринга с Ирландией


фото: ffu.ua
Сборная Украины по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 не будет встречаться в товарищеском матче с Ирландией

Об этом сообщает "Футбол 1" .

Украинская ассоциация футбола планирует в июне организовать для национальной команды два товарищеских матча, однако сборная Ирландии в качестве соперника не рассматривалась. Пока не известно с какими именно командами сыграют украинцы в запланированных на 2 и 7 июня спаррингах.

В марте 2020 сборная Украины проведет два товарищеских матча. С Францией команда Андрея Шевченко встретится 27 марта, а против Польши сыграет 30 марта. Обе встречи будут выездными.

В финальной части Евро-2020 Украина сыграет с Нидерландами и Австрией в группе С. Еще один соперник будет определен в марте в плей-офф Лиги наций.

  • Напомним, 4 декабря начинается продажа билетов на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу, в которой примет участие сборная Украины.
  • Генеральный директор телеканала "Футбол 1/2" Александр Денисов заявил, что матчи сборной Украины на Евро-2020 покажет ТРК "Украина" .
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