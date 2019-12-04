Евро-2020: Нидерланды и Австрия показали форму, в которой сыграют против Украины

4 декабря, 2019, 15:51

Соперники сборной Украины в финальной части Евро-2020 Австрия и Нидерланды продемонстрировали обновленные комплекты формы

Об этом сообщает footboom.com.

Соперниками сборной Украины в финальной части Евро-2020 будут национальные команды Австрии и Нидерландов. Третьего соперника "сине-желтые" узнают в марте будущего года, после того как пройдут стыковые матчи.

Игровая форма сборной Австрии от фирмы Puma сочетает в себе черный, бирюзовый и золотой цвета. Также впервые на футболке использован новый логотип Австрийской ассоциации футбола.

Домашняя форма Нидерландов от Nike - яркий и смелый образ. На футболке присутствует привлекательный рисунок льва, который охватывает весь дизайн - спереди, сзади и на рукавах.