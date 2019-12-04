Евро-2020: Нидерланды и Австрия показали форму, в которой сыграют против Украины
4 декабря, 2019, 15:51
Соперники сборной Украины в финальной части Евро-2020 Австрия и Нидерланды продемонстрировали обновленные комплекты формы
Об этом сообщает footboom.com.
Соперниками сборной Украины в финальной части Евро-2020 будут национальные команды Австрии и Нидерландов. Третьего соперника "сине-желтые" узнают в марте будущего года, после того как пройдут стыковые матчи.
Игровая форма сборной Австрии от фирмы Puma сочетает в себе черный, бирюзовый и золотой цвета. Также впервые на футболке использован новый логотип Австрийской ассоциации футбола.
Домашняя форма Нидерландов от Nike - яркий и смелый образ. На футболке присутствует привлекательный рисунок льва, который охватывает весь дизайн - спереди, сзади и на рукавах.
- 4 декабря стало известно, что сборная Украины по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 не будет встречаться в товарищеском матче с Ирландией .
- 4 декабря начинается продажа билетов на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу, в которой примет участие сборная Украины.
- Генеральный директор телеканала "Футбол 1/2" Александр Денисов заявил, что матчи сборной Украины на Евро-2020 покажет ТРК "Украина" .
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