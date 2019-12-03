Исключенная "слуга народа" Скороход заявила, что подаст в суд на Арахамию
3 декабря, 2019, 16:50
Народный депутат Анна Скороход говорит, что будет судиться с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией
Об этом она заявила на брифинге в Верховной Раде, сообщает УП.
"Фракция "Слуга народа" должна заменить председателя, в связи с тем, что он постоянно нарушает законодательство Украины. Я анонсирую подачу искового заявления в суд о защите чести и достоинства и деловой репутации по обвинениям, которые были высказаны в мой адрес со стороны Давида Арахамия. На 11 листах", - сказала она.
Скороход также заявила, что она хочет увидеть правовое обоснование таких действий (исключения из фракции, - ред.)
Она добавила, что "в парламенте должна появиться новая группа настоящих слуг народа".
- Председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет просить исключить Скороход из фракции из-за того, что она якобы не поддержала ни одного решения своей фракции. Однако, по данным о голосовании с сайта Верховной Рады, по состоянию на 14 ноября 2019 из 1112 голосований Скороход проголосовала "за" 714 раз, в том числе за законопроекты, над которыми работали нардепы от "Слуги народа".
- Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил об исключении из парламентской фракции депутатов Анны Скороход и Антона Полякова.
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Исключенная из фракции "Слуги народа" нардеп Анна Скороход заявила, что в Верховной Раде существует практика выплаты "зарплат в конвертах" депутатам.
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