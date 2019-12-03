Исключенная "слуга народа" Скороход заявила, что подаст в суд на Арахамию

3 декабря, 2019, 16:50

Народный депутат Анна Скороход говорит, что будет судиться с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией

Об этом она заявила на брифинге в Верховной Раде, сообщает УП.

"Фракция "Слуга народа" должна заменить председателя, в связи с тем, что он постоянно нарушает законодательство Украины. Я анонсирую подачу искового заявления в суд о защите чести и достоинства и деловой репутации по обвинениям, которые были высказаны в мой адрес со стороны Давида Арахамия. На 11 листах", - сказала она.

Скороход также заявила, что она хочет увидеть правовое обоснование таких действий (исключения из фракции, - ред.)

Она добавила, что "в парламенте должна появиться новая группа настоящих слуг народа".