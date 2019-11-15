Нардеп Скороход заявила о взятках по $ 5000 в Раде

15 ноября, 2019, 13:45

Исключенная из фракции "Слуги народа" нардеп Анна Скороход заявила, что в Верховной Раде существует практика выплаты "зарплат в конвертах" депутатам

Об этом Скороход заявила на брифинге, передает liga.net .

"Мне сейчас рассказали, что я предлагала взятки по $ 3 тыс. Здесь зарплата по $ 5 тыс. в конвертах", - сказала Скороход.

При этом нардеп не уточнила, кто раздает такие взятки, однако отметила, что сама их не получала.

Напомним, 14 ноября народный депутат от фракции "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что ее мужа задержали по указанию одного из заместителей Офиса президента Украины из-за ее политической позиции во время голосований.

Председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что будет просить исключить Скороход из фракции из-за того, что она якобы не поддержала ни одного решения своей фракции. Однако, по данным о голосовании с сайта Верховной Рады, по состоянию на 14 ноября 2019 года с 1112 голосований Скороход проголосовала "за" 714 раз, в том числе за законопроекты, над которыми работали нардепы от "Слуги народа".

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил об исключение из парламентской фракции депутатов Анны Скороход и Антона Полякова.