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Espreso.tvОбществоИз фракции "Слуги народа" исключили Скороход и Полякова, - Дубинский

Из фракции "Слуги народа" исключили Скороход и Полякова, - Дубинский

С парламентской фракции "Слуги народа" исключили нардепов Анну Скороход и Антона Полякова

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Исключили Полякова и Скороход. Проголосовало большинство за НЕ исключения 2 кнопкодавов. Молодцы", - написал Дубинский.

Напомним, 14 ноября народный депутат от фракции "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что ее мужа задержали по указанию одного из заместителей Офиса президента Украины из-за ее политической позиции во время голосований.

Председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что будет просить исключить Скороход из фракции из-за того, что она якобы не поддержала ни одного решения своей фракции. Однако, по данным данные о голосовании с сайта Верховной Рады, по состоянию на 14 ноября 2019 с 1112 голосований Скороход проголосовала "за" 714 раз, в том числе за законопроекты, над которыми работали нардепы от "Слуги народа".

Антон Поляков ранее заявлял, что за отказ голосовать его вызвали к главе Офиса президента Украины Андрею Богдану, а также утверждал, что один из нардепов "заказал" его криминальному авторитету.

 

 

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