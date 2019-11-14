Арахамия заявил, что Скороход не поддержала ни одного решения фракции. А она голосовала "за" в большинстве случаев. Статистика

14 ноября, 2019, 14:28

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет просить исключить из фракции коллегу-мажоритарщицу Анну Скороход, которая заявила, что из-за ее отказа поддержать определенные законопроекты, в частности, о продаже земли, ее мужа задержали по указанию Офиса президента Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV

При этом Арахамия заявил, что Скороход не поддержала ни одного решения своей фракции.

"Что касается самой госпожи Скороход, я буду выносить лично решение об исключении ее из фракции. Потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции. Посмотрите все голосования. Зачем она нам во фракции? Просто скажите мне, для чего человек находится во фракции, если она не выполняет ни одного решения фракции?" - сказал Арахамия.

Еспресо.TV посмотрело данные о голосовании нардепа "слуги" Анны Скороход, обнародованные на сайте Верховной Рады по состоянию на 14 ноября 2019 года.

Из 1112 голосований народный депутат фракции "Слуга народа" Скороход Анна Константиновна проголосовала "против" 11 раз, воздержалась от голосования 57 раз, не голосовала 288 раз, отсутствовала во время голосования 42 раза

Таким образом, нардеп фракции партии власти Скороход проголосовала "за" 714 раз. Например, Скороход поддержала проект закона №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, инициированный Комитетом по вопросам экологической политики и природопользования, который возглавляет депутат-"слуга" Олег Бондаренко.