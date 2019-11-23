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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" дожал "Кристал Пэлас" и упрочил лидерство в чемпионате Англии

"Ливерпуль" дожал "Кристал Пэлас" и упрочил лидерство в чемпионате Англии


фото: REUTERS
В 13-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Кристал Пэлас" и упрочил лидерство в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Автором первого гола стал нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, который отправил мяч в ворота соперника в начале второго тайма. На 82-й минуте форвард "Кристал Пэлас" Вилфрид Заха сравнял счет. За 3 минуты нападающий ливерпульцев Фирмино забил победный гол.

"Ливерпуль" победил "Кристал Пэлас" 2: 1, набрал 37 очков и укрепил лидерство в чемпионате Англии. Команда Юргена Клоппа опережает ближайшего преследователя - "Лестер" - на 8 пунктов. "Кристал Пэлас" имеет 15 баллов и идет 14-м.

Чемпионат Англии

13-й тур

23 ноября

"Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 1: 2

Голы: Заха, 82 - Мане, 49, Фирмино, 85

  • В 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, уступил на своем поле "Тоттенхэму", под руководством нового тренера - португальца Жозе Моуринью.
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