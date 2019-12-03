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Espreso.tvСпортСтало известно, почему украинская биатлонистка Джима пропустила старт Кубка мира

Стало известно, почему украинская биатлонистка Джима пропустила старт Кубка мира


фото: facebook
Украинская биатлонистка Юлия Джима получила травму на тренировке, из-за чего пропускает первый этап Кубка мира в Эстерсунде

Об этом сообщает UA: Биатлон .

Тренер сборной Украины по биатлону Владимир Махлаев рассказал, что накануне первого этапа нового сезона в шведском Эстерсунде, Юлия Джима получила травму во время тренировки.

"На тренировке она, я не знаю точно с представителем какой-то команды, но лоб в лоб немного столкнулись. Одна ехала в противоход, а вторая - на спуск, как положено. Да и после столкновения - травма, сейчас болезненные ощущения. Думаю, грамотное решение Уроша было общее с нами - пока ее придержать", - сказал Махлаев.

Юлия Джима готовилась к сезону отдельно от остальной команды со сборной Словении под руководством своего личного тренера Уроша Велепеца, ранее тренировавшего украинскую команду.

Из-за последствий столкновения на тренировке Джима не выступила в спринте, а ее участие в индивидуальной гонке и эстафете находится под вопросом.

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