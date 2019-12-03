Стало известно, почему украинская биатлонистка Джима пропустила старт Кубка мира

"На тренировке она, я не знаю точно с представителем какой-то команды, но лоб в лоб немного столкнулись. Одна ехала в противоход, а вторая - на спуск, как положено. Да и после столкновения - травма, сейчас болезненные ощущения. Думаю, грамотное решение Уроша было общее с нами - пока ее придержать", - сказал Махлаев.

Юлия Джима готовилась к сезону отдельно от остальной команды со сборной Словении под руководством своего личного тренера Уроша Велепеца, ранее тренировавшего украинскую команду.

Из-за последствий столкновения на тренировке Джима не выступила в спринте, а ее участие в индивидуальной гонке и эстафете находится под вопросом.