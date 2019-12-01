Биатлон: братья Бё торжествовали в спринте на стартовом этапе Кубка мира, Пидручный провалил гонку
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Йоханнес Бё на дистанции 10 км допустил один промах и финишировал первым. Его родной брат - Тарьей Бё также заработал один штрафной круг и отстал от победителя на 19,0 сек. Третьим финишировал россиянин Матвей Елисеев, который отстрелялся чисто и проиграл обладателю золота 19,9 сек.
Чемпион мира-2019 в спринте Дмитрий Пидручный неудачно провел стартовую гонку сезона. С четырьмя промахами он был худшим из украинцев и стал 64-м. Накануне лидер сборной Украины пропустил смешанную эстафету из-за проблем со спиной. Лучшим из украинцев в спринте оказался Артем Прима, который с двумя кругами штрафа стал 35-м.
Кубок мира. 1-й этап
Эстерсунд (Швеция)
1 декабря
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) 24: 18,3 (1)
2. Тарьей Бё (Норвегия) +19,0 (1)
3. Матвей Елисеев (Россия) +19,9 (0)
35. Артем Прима (Украина) 1:47.9 (2)
46. Руслан Ткаленко (Украина) +2:00,2 (2)
51. Антон Дудченко (Украина) +2:05,1 (2)
53. Тарас Лесюк (Украина) +2:05,3 (1)
64. Дмитрий Пидручный (Украина) +2:24,5 (4)
It was a family affair for the top spots as Johannes wins ahead of @tarjei_boe while it's a maiden podium for Eliseev! You can watch # OST19 on https://t.co/6DEX9LAIgB pic.twitter.com/sgIyeJE6GO- IBU World Cup (@IBU_WC) December 1, 2019
- Напомним, 30 ноября сборная Украины по биатлону финишировала 15-й в смешанной эстафете на стартовом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
- Анастасия Меркушина и Артем Тищенко финишировали четвертыми в одиночном миксте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
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