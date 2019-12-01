Биатлон: братья Бё торжествовали в спринте на стартовом этапе Кубка мира, Пидручный провалил гонку

1 декабря, 2019, 15:18

На стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде спринт выиграл норвежец Йоханнес Бё, Тарьей Бё получил серебро, а Дмитрий Пидручный стал худшим из украинцев

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Йоханнес Бё на дистанции 10 км допустил один промах и финишировал первым. Его родной брат - Тарьей Бё также заработал один штрафной круг и отстал от победителя на 19,0 сек. Третьим финишировал россиянин Матвей Елисеев, который отстрелялся чисто и проиграл обладателю золота 19,9 сек.

Чемпион мира-2019 в спринте Дмитрий Пидручный неудачно провел стартовую гонку сезона. С четырьмя промахами он был худшим из украинцев и стал 64-м. Накануне лидер сборной Украины пропустил смешанную эстафету из-за проблем со спиной. Лучшим из украинцев в спринте оказался Артем Прима, который с двумя кругами штрафа стал 35-м.

Кубок мира. 1-й этап

Эстерсунд (Швеция)

1 декабря

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) 24: 18,3 (1)

2. Тарьей Бё (Норвегия) +19,0 (1)

3. Матвей Елисеев (Россия) +19,9 (0)

35. Артем Прима (Украина) 1:47.9 (2)

46. Руслан Ткаленко (Украина) +2:00,2 (2)

51. Антон Дудченко (Украина) +2:05,1 (2)

53. Тарас Лесюк (Украина) +2:05,3 (1)

64. Дмитрий Пидручный (Украина) +2:24,5 (4)

It was a family affair for the top spots as Johannes wins ahead of @tarjei_boe while it's a maiden podium for Eliseev! You can watch # OST19 on https://t.co/6DEX9LAIgB pic.twitter.com/sgIyeJE6GO - IBU World Cup (@IBU_WC) December 1, 2019