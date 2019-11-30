Сборная Украины провалила смешанную эстафету на Кубке мира по биатлону
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Украину в смешанной эстафете представляли Вита Семеренко, Дарья Блашка, Артем Прима и Тарас Лесюк, который заменил лидера команды Дмитрия Пидручного, который пропустил гонку из-за проблем со спиной.
Украинцы неплохо начали эстафету и держались в группе лидеров, однако в мужской части дистанции наши биатлонисты выступили неудачно. Прима и Лесюк заработали по одному штрафному кругу, которые отбросили сборную Украины на итоговую 15-ю позицию.
Победу одержала Италия, серебро у Норвегии, бронза досталась Швеции.
Кубок мира. 1-й этап
Эстерсунд (Швеция)
30 ноября
смешанная эстафета
1. Италия 1:05.56,1 (0 штрафных кругов + 9 запасных патронов)
2. Норвегия (0+15) - отставание 4,1 (0+15)
3. Швеция +59,9 (0+11)
15. Украина +3.52,3 (2+12)
Congratulations to the top 3 teams @Fisiofficial , @NSSF_Biathlon , of this mixed relay in # OST19 ! Do not forget you can rewatch the entire competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/4IHQl7sVkO- IBU World Cup (@IBU_WC) November 30, 2019
- Напомним, 20 ноября Анастасия Меркушина и Артем Тищенко финишировали четвертыми в одиночном миксте на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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