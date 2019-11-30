Сборная Украины провалила смешанную эстафету на Кубке мира по биатлону

30 ноября, 2019, 17:53

Сборная Украины по биатлону финишировала 15-й в смешанной эстафете на стартовом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Украину в смешанной эстафете представляли Вита Семеренко, Дарья Блашка, Артем Прима и Тарас Лесюк, который заменил лидера команды Дмитрия Пидручного, который пропустил гонку из-за проблем со спиной.

Украинцы неплохо начали эстафету и держались в группе лидеров, однако в мужской части дистанции наши биатлонисты выступили неудачно. Прима и Лесюк заработали по одному штрафному кругу, которые отбросили сборную Украины на итоговую 15-ю позицию.

Победу одержала Италия, серебро у Норвегии, бронза досталась Швеции.

Кубок мира. 1-й этап

Эстерсунд (Швеция)

30 ноября

смешанная эстафета

1. Италия 1:05.56,1 (0 штрафных кругов + 9 запасных патронов)

2. Норвегия (0+15) - отставание 4,1 (0+15)

3. Швеция +59,9 (0+11)

15. Украина +3.52,3 (2+12)

Congratulations to the top 3 teams @Fisiofficial , @NSSF_Biathlon , of this mixed relay in # OST19 ! Do not forget you can rewatch the entire competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/4IHQl7sVkO - IBU World Cup (@IBU_WC) November 30, 2019