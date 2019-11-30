Украинские биатлонисты остановились в шаге от медали в стартовой гонке Кубка мира
30 ноября, 2019, 15:15
Анастасия Меркушина и Артем Тищенко финишировали четвертыми в одиночном миксте на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В стартовой гонке Кубка мира Украину представляли Артем Тищенко и Анастасия Меркушина. Наша команда лидировала и претендовала на медаль, но из-за трех штрафных кругов Меркушина финишировала четвертой. Также украинцы использовали шесть дополнительных патронов.
Победила сборная Швеции, второй стала Германия, третьей - Норвегия.
Кубок мира. 1-й этап
Эстерсунд (Швеция)
30 ноября
одиночный микст
1. Швеция 36.42,1 (2 промаха+11 запасных патронов)
2. Германия - отставание 18,1 (1+9)
3. Норвегия +40,1 (1+16)
4. Украина +56,9 (3+6)
Standings at finish here in # OST19 ! Do not forget you can rewatch the entire competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/0k3eQWDGwK- IBU World Cup (@IBU_WC) November 30, 2019
- Напомним, 28 ноября украинская биатлонистка Елена Пидгрушная заняла шестое место в спринте на первом этапе Кубка IBU.
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