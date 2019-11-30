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Espreso.tvСпортУкраинские биатлонисты остановились в шаге от медали в стартовой гонке Кубка мира

Украинские биатлонисты остановились в шаге от медали в стартовой гонке Кубка мира


фото: twitter
Анастасия Меркушина и Артем Тищенко финишировали четвертыми в одиночном миксте на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В стартовой гонке Кубка мира Украину представляли Артем Тищенко и Анастасия Меркушина. Наша команда лидировала и претендовала на медаль, но из-за трех штрафных кругов Меркушина финишировала четвертой. Также украинцы использовали шесть дополнительных патронов.

Победила сборная Швеции, второй стала Германия, третьей - Норвегия.

Кубок мира. 1-й этап

Эстерсунд (Швеция)

30 ноября

одиночный микст

1. Швеция 36.42,1 (2 промаха+11 запасных патронов)

2. Германия - отставание 18,1 (1+9)

3. Норвегия +40,1 (1+16)

4. Украина +56,9 (3+6)

  • Напомним, 28 ноября украинская биатлонистка Елена Пидгрушная заняла шестое место в спринте на первом этапе Кубка IBU.
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