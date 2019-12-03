"Неприятно и пренебрежительно": Трамп резко ответил на заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО

3 декабря, 2019, 12:46

Президент США Дональд Трамп резко прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО

Перед началом саммита НАТО в Лондоне Трамп сказал, что заявление Макрона было "гадким", сообщает ВВС.

"Вы просто не можете делать подобные заявления... Это очень пренебрежительно", - отметил он.

"Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция, только оглянитесь на последний длительный период времени. Это очень опасное заявление. Они нуждаются в защите больше, чем кто-либо", - сказал Трамп.

Ранее президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

По его словам, НАТО переживает "смерть мозга" из-за отсутствия координации и непредсказуемости США при президенте Дональда Трампа.

Он также поставил под сомнение основополагающий принцип НАТО - коллективную оборону (вооруженное нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех).

Канцлер Германии Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, руководители Польши и Литвы выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес Альянса.