"Неприятно и пренебрежительно": Трамп резко ответил на заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО
Перед началом саммита НАТО в Лондоне Трамп сказал, что заявление Макрона было "гадким", сообщает ВВС.
"Вы просто не можете делать подобные заявления... Это очень пренебрежительно", - отметил он.
"Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция, только оглянитесь на последний длительный период времени. Это очень опасное заявление. Они нуждаются в защите больше, чем кто-либо", - сказал Трамп.
Ранее президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.
По его словам, НАТО переживает "смерть мозга" из-за отсутствия координации и непредсказуемости США при президенте Дональда Трампа.
Он также поставил под сомнение основополагающий принцип НАТО - коллективную оборону (вооруженное нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех).
Канцлер Германии Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, руководители Польши и Литвы выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес Альянса.
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