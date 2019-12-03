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Espreso.tvСпортПревзошла чемпиона мира: гол 16-летней футболистки признали лучшим в 2019 году в Украине

Превзошла чемпиона мира: гол 16-летней футболистки признали лучшим в 2019 году в Украине


фото: instagram
16-летняя Надежда Иванченко одержала победу в номинации "самый красивый гол 2019-го года" на церемонии версии "Футбольные звезды Украины" и опередила чемпиона мира U20 Георгия Цитаишвили

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в instagram.

2 декабря в Киеве состоялась церемония "Футбольные звезды Украины", совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Победу в номинации "лучший гол 2019-го года" получила 16-летняя футболистка "Львова" Надежда Иванченко. В голосовании девушка опередила чемпиона мира U20 Георгия Цитаишвили и полузащитника киевского "Динамо" Сергея Сидорова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доброе утро! Вчера на церемонии «Футбольные звезды Украины» выбрали лучший гол года. . Наслаждайтесь лучшим голом года от @ _marmeladka_07 Надежды Иванченко. В обоих турах голосования (на странице в фейсбук, и вчера в прямом эфире) вы отдали Надежде победу. . Следите за женским футболом @ffuwomen. Поддерживайте наших девушек. # УАФ # футбольнізіркиукраїни2019

Публикация от UAF / УАФ (@ffukraine)  

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