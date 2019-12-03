Превзошла чемпиона мира: гол 16-летней футболистки признали лучшим в 2019 году в Украине
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в instagram.
2 декабря в Киеве состоялась церемония "Футбольные звезды Украины", совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.
Победу в номинации "лучший гол 2019-го года" получила 16-летняя футболистка "Львова" Надежда Иванченко. В голосовании девушка опередила чемпиона мира U20 Георгия Цитаишвили и полузащитника киевского "Динамо" Сергея Сидорова.
Доброе утро! Вчера на церемонии «Футбольные звезды Украины» выбрали лучший гол года. . Наслаждайтесь лучшим голом года от @ _marmeladka_07 Надежды Иванченко. В обоих турах голосования (на странице в фейсбук, и вчера в прямом эфире) вы отдали Надежде победу. . Следите за женским футболом @ffuwomen. Поддерживайте наших девушек. # УАФ # футбольнізіркиукраїни2019
- 2 декабря полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон был признан лучшим украинским футболистом 2019 года по версии премии "Футбольные звезды Украины".
- Также, 2 декабря главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко назван лучшим тренером 2019 года по версии премии "Футбольные звезды Украины".
- 2 декабря защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко стал лучшим молодым игроком 2019 года по версии премии "Футбольные звезды Украины.
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