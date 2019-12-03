Превзошла чемпиона мира: гол 16-летней футболистки признали лучшим в 2019 году в Украине

3 декабря, 2019, 13:10



фото: instagram

16-летняя Надежда Иванченко одержала победу в номинации "самый красивый гол 2019-го года" на церемонии версии "Футбольные звезды Украины" и опередила чемпиона мира U20 Георгия Цитаишвили