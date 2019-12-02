Футбольные звезды Украины: Тайсон признан лучшим украинским футболистом года

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня проходит самая престижная украинская церемония "Футбольные звезды Украины", совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Победу в номинации лучший украинский футболист 2019-го года получил полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон. Ранее эту награду дважды получал Марлос, и однажды Андрей Ярмоленко.

В этом сезоне Тайсон провел 16 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.