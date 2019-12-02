Футбольные звезды Украины: Тайсон признан лучшим украинским футболистом года
2 декабря, 2019, 21:27
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон - лучший украинский футболист 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня проходит самая престижная украинская церемония "Футбольные звезды Украины", совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.
Победу в номинации лучший украинский футболист 2019-го года получил полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон. Ранее эту награду дважды получал Марлос, и однажды Андрей Ярмоленко.
В этом сезоне Тайсон провел 16 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
- Также, 2 декабря главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко лучший тренер 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины".
- 2 декабря защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко - лучший молодой игрок 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины.
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