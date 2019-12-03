Омбудсмен Денисова посетила нацгвардейца Маркива в итальянской колонии

3 декабря, 2019, 17:54

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Как раз сейчас вместе с моим представителем по соблюдению прав человека в местах несвободы и процессуальных прав Вячеславом Петлеваным и начальником отдела мониторинга прав граждан Украины, которые находятся в местах несвободы за рубежом и на временно оккупированной территории Еленой Тучиной посетили Виталия Маркива, который был осужден якобы за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли", - написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что Маркив содержится в миланской исправительной колонии "Опера", где отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления.

"Мы детально обсудили обстоятельства дела, по которому итальянской суд признал виновным гражданина Украины в убийстве итальянского журналиста. Подчеркиваю, что дело основывается на показаниях единственного свидетеля - французского журналиста, при этом, никаких экспертиз следствием проведено не было", - написала Денисова.

Также омбудсмен сообщила, что в официальных документах по делу итальянская сторона отмечает пребывание Виталия Маркива в составе парамилитарных структур в то время, как украинец служил в рядах Национальной гвардии Украины.

"Обвинительный приговор по делу Виталия Маркива Национальную гвардию Украины признает временным формированием, действия которого были незаконными, что в дальнейшем будет использоваться РФ. Поэтому можно утверждать, что дело нашего гражданина имеет политическое значение", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен также призвала государственные органы Украины определиться со статусом гражданина Украины Виталия Маркива, а украинскую диаспору, итальянцев и итальянские СМИ попросила о максимальной огласке и распространении объективной информации об обстоятельствах гибели Андреа Роккелли.