Миколенко поможет "Динамо" в решающем матче Лиги Европы
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
В матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу против донецкого "Олимпика" (3:1), защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко был заменен из-за болезненных ощущений. 2 декабря защитник прошел медицинские исследования, на котором не было обнаружено никаких повреждений.
"Никаких повреждений не обнаружено, у Миколенко мышечный спазм, который вызвал кратковременное ущемление нерва. Возможно, уже через день-два Виталик вернется к тренировкам, сначала с тренером по физподготовке, а затем и в общей группе", - сообщил клубный врач Леонид Миронов.
8 декабря в рамках УПЛ "Динамо" встретится с луганской "Зарей", а 12 декабря проведет решающую встречу за выход из группы в Лиге Европы со швейцарским "Лугано".
- 2 декабря защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко был признан лучшим молодым игроком 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины".
- В символическую сборную чемпионата Украины по версии премии "Футбольные звезды 2019", попали только футболисты киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".
- 1 декабря "Динамо" победило "Олимпик" и вышло на второе место в турнирной таблице.
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