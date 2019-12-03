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Espreso.tvСпортМиколенко поможет "Динамо" в решающем матче Лиги Европы

Миколенко поможет "Динамо" в решающем матче Лиги Европы


фото: fcdynamo.kiev.ua
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко быстро восстанавливается от травмы и сможет помочь команде в матче Лиги Европы против швейцарского "Лугано"

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

В матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу против донецкого "Олимпика" (3:1), защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко был заменен из-за болезненных ощущений. 2 декабря защитник прошел медицинские исследования, на котором не было обнаружено никаких повреждений.

"Никаких повреждений не обнаружено, у Миколенко мышечный спазм, который вызвал кратковременное ущемление нерва. Возможно, уже через день-два Виталик вернется к тренировкам, сначала с тренером по физподготовке, а затем и в общей группе", - сообщил клубный врач Леонид Миронов.

8 декабря в рамках УПЛ "Динамо" встретится с луганской "Зарей", а 12 декабря проведет решающую встречу за выход из группы в Лиге Европы со швейцарским "Лугано".

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