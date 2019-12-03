Британский тяжеловес рассказал о главном недостатке Усика

3 декабря, 2019, 15:55

Британский боксер Диллиан Уайт считает, что украинцу Александру Усику не хватает мощного удара

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Уайта, в следующем поединке против Александра Усика преимущество в мощи будет на стороне его соотечественника Дерека Чисоры.

"У Дерека есть шанс в поединке с Усиком. Чисора учится на своих поражениях, тогда как Усик, наверное, считает, что благодаря своему движению в ринге сможет выиграть. Но с Чисорой трудно бороться. Усик, конечно, классный боксер, отлично двигается, но мощного удара у него нет. У меня есть такой удар, но мне было трудно сдерживать Чисору до тех пор, пока мне не удалось нанести решающий удар", - сказал Уайт, который нокаутировал Чисору в 2018 году.