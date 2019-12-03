Британский тяжеловес рассказал о главном недостатке Усика
3 декабря, 2019, 15:55
Британский боксер Диллиан Уайт считает, что украинцу Александру Усику не хватает мощного удара
Об этом сообщает Sky Sports.
По словам Уайта, в следующем поединке против Александра Усика преимущество в мощи будет на стороне его соотечественника Дерека Чисоры.
"У Дерека есть шанс в поединке с Усиком. Чисора учится на своих поражениях, тогда как Усик, наверное, считает, что благодаря своему движению в ринге сможет выиграть. Но с Чисорой трудно бороться. Усик, конечно, классный боксер, отлично двигается, но мощного удара у него нет. У меня есть такой удар, но мне было трудно сдерживать Чисору до тех пор, пока мне не удалось нанести решающий удар", - сказал Уайт, который нокаутировал Чисору в 2018 году.
- Напомним, 7 ноября Александр Усик согласился провести второй поединок в супертяжелом весе против скандального британца Дерека Чисоры.
- 19 ноября Дерек Чисора заявил, что не хочет встречаться с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером и предпочитает бой с украинцем Александром Усиком.
- 1 декабря Усик подтвердил, что его следующим соперником в супертяжелом весе может стать британец Чисора.
- Александр Усик встретится со своим следующим соперником - британцем Дереком Чисорой - перед супербоем между Энди Руисом и Энтони Джошуа.
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