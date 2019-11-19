Ради поединка с Усиком: скандальный британец отказался драться с экс-чемпионом мира
Об этом сообщает Boxing News 24 .
Промоутер Дерека Чисоры - Дэвид Хэй заявил, что британцу не интересен поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе Джозефом Паркером. Вместо этого, он хочет встретиться с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком, который перешел в хэвивейт.
"Для меня Усик, безусловно, фаворит. Соперник, которого я хочу, и которого хочет Дерек. Чисора победил бы Паркера. Это должно было стать просто ступенькой к бою с Усиком. Паркер сам отказался от боя, здесь нет вины Дерека. Я считаю, что гораздо более весомый поединок - это бой с обязательным претендентом Александром Усиком, абсолютным чемпионом, боксером без поражений ", - сказал Хэй.
Паркер должен был встретиться с Чисорой 26 октября, но не вышел на бой из-за травмы.
35-летний Дерек Чисора провел среди профессионалов 40 боев, одержал 31 победу и потерпел 9 поражений. В частности, в 2012 году Чисору по очкам победил украинец Виталий Кличко. Тогда британец запомнился скандальным поведением. Во время дуэли взглядов он дал Виталию Кличко пощечину, а перед боем плюнул в лицо Владимиру Кличко.
- Напомним, 7 ноября Александр Усик согласился провести второй поединок в супертяжелом весе против скандального британца Дерека Чисоры.
- 14 ноября стало известно, что Джозеф Паркер стремится перехватить у украинского боксера Александра Усика право на бой с британцем Дереком Чисорой.
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