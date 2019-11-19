 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРади поединка с Усиком: скандальный британец отказался драться с экс-чемпионом мира

Ради поединка с Усиком: скандальный британец отказался драться с экс-чемпионом мира


фото: Hayemaker Boxing
Британский боксер Дерек Чисора не хочет встречаться с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером и предпочитает бой с украинцем Александром Усиком

Об этом сообщает Boxing News 24 .

Промоутер Дерека Чисоры - Дэвид Хэй заявил, что британцу не интересен поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе Джозефом Паркером. Вместо этого, он хочет встретиться с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком, который перешел в хэвивейт.

"Для меня Усик, безусловно, фаворит. Соперник, которого я хочу, и которого хочет Дерек. Чисора победил бы Паркера. Это должно было стать просто ступенькой к бою с Усиком. Паркер сам отказался от боя, здесь нет вины Дерека. Я считаю, что гораздо более весомый поединок - это бой с обязательным претендентом Александром Усиком, абсолютным чемпионом, боксером без поражений ", - сказал Хэй.

Паркер должен был встретиться с Чисорой 26 октября, но не вышел на бой из-за травмы.

35-летний Дерек Чисора провел среди профессионалов 40 боев, одержал 31 победу и потерпел 9 поражений. В частности, в 2012 году Чисору по очкам победил украинец Виталий Кличко. Тогда британец запомнился скандальным поведением. Во время дуэли взглядов он дал Виталию Кличко пощечину, а перед боем плюнул в лицо Владимиру Кличко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2019 вторник

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

19 ноября, 2019 вторник

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать