Ради поединка с Усиком: скандальный британец отказался драться с экс-чемпионом мира

19 ноября, 2019, 10:30

Британский боксер Дерек Чисора не хочет встречаться с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером и предпочитает бой с украинцем Александром Усиком

Об этом сообщает Boxing News 24 .

Промоутер Дерека Чисоры - Дэвид Хэй заявил, что британцу не интересен поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе Джозефом Паркером. Вместо этого, он хочет встретиться с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком, который перешел в хэвивейт.

"Для меня Усик, безусловно, фаворит. Соперник, которого я хочу, и которого хочет Дерек. Чисора победил бы Паркера. Это должно было стать просто ступенькой к бою с Усиком. Паркер сам отказался от боя, здесь нет вины Дерека. Я считаю, что гораздо более весомый поединок - это бой с обязательным претендентом Александром Усиком, абсолютным чемпионом, боксером без поражений ", - сказал Хэй.

Паркер должен был встретиться с Чисорой 26 октября, но не вышел на бой из-за травмы.

35-летний Дерек Чисора провел среди профессионалов 40 боев, одержал 31 победу и потерпел 9 поражений. В частности, в 2012 году Чисору по очкам победил украинец Виталий Кличко. Тогда британец запомнился скандальным поведением. Во время дуэли взглядов он дал Виталию Кличко пощечину, а перед боем плюнул в лицо Владимиру Кличко.