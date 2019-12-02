Рада рассмотрит законопроект о прослушке нардепов

2 декабря, 2019, 13:27

Верховная Рада Украины во вторник, 3 декабря, рассмотрит законопроект о разрешении на прослушку нардепов, который должен окончательно отменить депутатскую неприкосновенность

Об этом в ходе брифинга сообщил глава парламента Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV .

"Да, речь идет о законопроекте №2237 и альтернативный него 2237-1" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

"Этот законопроект будет рассмотрен во вторник", - отметил глава Рады.

Напомним, ранее Рада поддержала за основу и в целом проект постановления №2101-10, которым данные проекты законов нардепы включили в повестку дня.