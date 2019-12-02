Рада рассмотрит законопроект о прослушке нардепов
Об этом в ходе брифинга сообщил глава парламента Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV .
"Да, речь идет о законопроекте №2237 и альтернативный него 2237-1" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".
"Этот законопроект будет рассмотрен во вторник", - отметил глава Рады.
Напомним, ранее Рада поддержала за основу и в целом проект постановления №2101-10, которым данные проекты законов нардепы включили в повестку дня.
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В ночь на 30 августа на пленарном заседании первой сессии Верховной Рады 9-го созыва депутаты в первом чтении одобрили проект закона о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которой предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.
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2 сентября комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №7203 .
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Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект о отмене депутатской неприкосновенности.
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