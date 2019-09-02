Комитет ВР рекомендует парламенту снять неприкосновенность с нардепов

2 сентября, 2019, 11:18

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект №7203

Об этом сообщает РБК-Украина.

Такое решение комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики принял во время сегодняшнего заседания.

"17" за "," против "2, воздержались один, не голосовали двое", - отметила глава комитета Ирина Венедиктова.

Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.

363 парламентария поддержали за основу проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины). Таким образом, данный закон был принят за основу.