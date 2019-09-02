Комитет ВР рекомендует парламенту снять неприкосновенность с нардепов
2 сентября, 2019, 11:18
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект №7203
Об этом сообщает РБК-Украина.
Такое решение комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики принял во время сегодняшнего заседания.
"17" за "," против "2, воздержались один, не голосовали двое", - отметила глава комитета Ирина Венедиктова.
Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.
363 парламентария поддержали за основу проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины). Таким образом, данный закон был принят за основу.
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