Рада приняла постановление об отмене депутатской неприкосновенности в первом чтении
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
"За" постановление по номеру 1095 проголосовали 363 народных депутата.
Отмечается, что согласно с принятием этого постановления: "Законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (регистр. № 7203 ) предварительно одобрить (прилагается)"
В пояснительной записке к постановлению говорится, что оно вступает в силу со дня его принятия.
Напомним, что Законопроектом 7203 предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, отменяет положение, согласно которому народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности. В то же время, продолжит действовать другая норма статьи, согласно которой народные депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Решение по окончательному снятию депутатской неприкосновенности Верховная Рада будет принимать на следующей сессии - через год. Потребуется не менее 300 голосов народных избранников.
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