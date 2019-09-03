Рада отменила депутатскую неприкосновенность
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За законопроект №7203 проголосовали 373 народных депутатов.
Для принятия этого решения необходимо, чтобы проголосовало минимум 300 народных депутатов.
Законопроект №7203 был зарегистрирован в парламенте VIII созыва пятым президентом Петром Порошенко. Им предусмотрено исключение из статьи 80 Конституции положений, гарантирующих парламентариям депутатскую неприкосновенность, а также невозможность быть привлеченніми к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия Верховной Рады.
Таким образом, в статье 80 Конституции останется только норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.
Конституционный суд еще 19 июня 2018 признал конституционным законопроект № 7203.
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- В ночь на 30 августа на пленарном заседании первой сессии Верховной Рады 9-го созыва депутаты в первом чтении одобрили проект закона о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которой предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.
- 2 сентября комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №7203 .
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