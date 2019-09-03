Рада отменила депутатскую неприкосновенность

3 сентября, 2019, 11:44

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За законопроект №7203 проголосовали 373 народных депутатов.

Для принятия этого решения необходимо, чтобы проголосовало минимум 300 народных депутатов.

Законопроект №7203 был зарегистрирован в парламенте VIII созыва пятым президентом Петром Порошенко. Им предусмотрено исключение из статьи 80 Конституции положений, гарантирующих парламентариям депутатскую неприкосновенность, а также невозможность быть привлеченніми к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия Верховной Рады.

Таким образом, в статье 80 Конституции останется только норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.

Конституционный суд еще 19 июня 2018 признал конституционным законопроект № 7203.

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